In 200 per il tuffo di Capodanno sotto un sole primaverile. Presenti anche da Kenya e Inghilterra

Da Kenya e Inghilterra, ma soprattutto da Crotone. Quasi in 200, un numero record che ha colorato l'edizione del 2023 del tradizionale Tuffo di Capodanno. Una festa di colori e sorrisi che ha inaugurato il nuovo anno nello specchio di mare adiacente la Lega Navale. Gente di tutte le età che hanno invaso pacificamente la spiaggia per assolvere il Tuffo che rappresenta ormai un rituale ultraventennale, e che propone sempre contenuti di grande impatto. La giornata dai contorni primaverili ha favorito un afflusso mai registrato in precedenza, con una robusta partecipazione anche di piccoli temerari bambini. Anche nati tra il 2015 e il 2017, completati da una pattuglia robusta di partecipanti anche storici, che non perdono mai l'appuntamento con il tuffo. E così dalle 11 la spiaggia si è popolata sia degli impavidi 'tuffatori' che di un pubblico accorso sempre più numeroso.

Lo stand di Radio Studio 97 registrava l'elenco dei partecipanti, mentre sulla spiaggia Roberto Garrubba coordinava gli arrivi man mano che il numero aumentava. Tra i partecipanti, appunto, anche Gayle, da Nairobi (Kenia). Presente anche Sam, ghanese sposata con una crotonese e residente in Inghilterra, alla sua seconda partecipazione. Una festa assoluta, con il via puntuale alle 12 che ha spinto tutti i concorrenti in acqua, baciata da un sole che ha reso l'impatto meno traumatico del previsto. E così anche i più piccoli non hanno resistito alla gioia di rimanere per qualche secondo, andando ben oltre il semplice tocco dell'acqua con i piedi. Foto di rito, pacche sulle spalle e soddisfazione per esserci stati. Con l'appuntamento rinnovato anche per l'anno venturo, con l'obiettivo di abbattere ulteriormente il record e sfondare il muro delle 200 presenze.