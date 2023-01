Dimissioni in Giunta, Pitingolo precede Voce e toglie "con rammarico" il disturbo

Avrebbe voluto continuare a fare l'assessore ma ragioni di carattere squisitamente politico, legate alla sopravvivenza dell'esecutivo Voce, lo costringono a farsi da parte, come del resto da tempo preannunciato. Dopo Rachele Via e Natale Filiberto, anche Giovanni Pitingolo ha tolto il disturbo dalle stanze del Comune. "Con un po' di rammarico rassegno formalmente le mie dimissioni dalla carica di assessore atteso il carattere 'tecnico' del mio ruolo in relazione alla necessità, del tutto legittima, di trovare nuovi equilibri, lasciando così posto nell’esecutivo ad espressioni prettamente 'politiche”, scrive l'ormai ex assessore al verde pubblico in una lettera inviata al sindaco ed agli assessori.

"L’incarico prestigioso che ho ricoperto con entusiasmo - aggiunge Pitingolo - ha avuto la priorità assoluta sulla mia vita personale, familiare e professionale: mi sono sempre adoperato spendendo tutte le mie energie, la mia professionalità, le mie competenze e buon senso mettendomi a totale servizio della comunità. Ho amministrato con sensibilità e caparbietà per raggiungere, nonostante il blocco della Corte dei conti sulla spesa discrezionale, gli obiettivi prefissati che mi auguro possano lasciare un segno non solo sotto il profilo dei risultati raggiunti".

Nel lasciare l'esecutivo (prima che lo faccia Voce d'imperio), Pit (come firma la lettera) ringrazia il sindaco per avergli fornito l'opportunità "di vivere un’esperienza positiva dal punto di vista umano e politico", "i colleghi della Giunta con i quali ho condiviso - scrive - scelte ed operato nella massima trasparenza e rispetto, con l’unico obiettivo di dare risposte ai problemi ed alle attese dei cittadini", "i consiglieri di maggioranza e d’opposizione per la correttezza dimostrata, per l’impegno e la passione nell’espletamento del loro ruolo, per l’attenzione rivolta al mio operato politico amministrativo e per il sempre corretto esercizio del confronto democratico".

Inoltre, aggiunge Pitingolo, "ringrazio il personale dello staff, i dipendenti comunali ed i dirigenti (Francesco Marano per tutti) per il loro quotidiano impegno ed ai quali rivolgo il mio sentito ringraziamento per il grande lavoro svolto con professionalità e dedizione che spesso è andato oltre i compiti assegnati. In particolare, le persone con le quali ho lavorato a più stretto contatto: Davide, Marco e tutta la squadra del verde pubblico con la quale ho instaurato rapporti di stima per la quotidiana collaborazione 'sul campo”' e, in alcuni casi, di vera amicizia. Ritengo che i rapporti umani siano imprescindibili per ottenere buoni risultati".

Tenuto conto anche delle dimissioni di Giovanni Greco dalla carica di presidente del Consiglio comunale, quella di Pitingolo è la quarta testa che cade per fare spazio a Mario Megna sulla massima poltrona del civico consesso e continuare a tenere in vita una parvenza di maggioranza. Avanti il prossimo...