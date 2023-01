Mobilità sostenibile, riparte il bike sharing: a Ciclofficina la gestione del Park and Ride sulla Margherita

Riparte l'avventura del Park and Ride. La gestione della struttura per il noleggio delle biciclette è stata affidata a Ciclofficina TR22o, a seguito di avviso pubblicato da Comune di Crotone. La stessa associazione, ricorda una nota dell'ente, ha già gestito in passato il Park and Ride "riscontrando grande partecipazione a questa forma innovativa di mobilità sostenibile".

La ripresa dell'attività "si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione dell'area in cui è ubicata la struttura" informa il Comune con riferimento a viale Regina Margherita, "già avviata con la realizzazione della pista ciclabile che sarà ampliata con ulteriori interventi di riqualificazione che interesseranno sia la struttura e le relative dotazioni nonché il contiguo giardinetto di Via Miscello da Ripe".