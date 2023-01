Politiche sociali, al via le domande per il contributo economico agli affitti relativo al 2023

Via libera alle domande per l'accesso al contributo sugli affitti. Lo rende noto il Comune, rinviando gli interessati al bando pubblico per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione relativi al 2023 pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

Il bando è rivolto ai residenti nel comune di Crotone conduttori di un contratto in locazione per l’unità immobiliare ad uso abitativo in possesso dei requisiti richiesti. La domanda va presentata entro il primo marzo 2023.

L’avviso, il modello di domanda e gli allegati sono scaricabili dal sito del Comune. Per chiarimenti circa la compilazione della domanda rivolgersi allo sportello all’ingresso del palazzo comunale dove è possibile ritirare anche il modello di domanda.