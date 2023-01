Politiche sociali, Pollinzi: dalla Regione 50mila euro per interventi a tutela della natalità

L’Ambito sociale di Crotone ha ottenuto un finanziamento di 50mila euro dalla Regione Calabria per interventi a tutela delle famiglie in stato di bisogno. Lo comunica l’assessora alle politiche sociali Filly Pollinzi ricordando che l'Ato, oltre a quello di Crotone (capofila), comprende i comuni di Belvedere Spinello, Cutro, Isola Capo Rizzuto, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato e Scandale. Gli interventi nello specifico sono destinati ad iniziative a favore della natalità e della genitorialità, anche con carattere innovativo attraverso centri per le famiglie.

“Con un progetto elaborato nei pochi giorni utili per partecipare al bando regionale, siamo riusciti - informa l'assessora - ad ottenere ulteriori finanziamenti che ci consentono di continuare il lavoro già avviato a supporto della genitorialità. Non tralasciamo nessuna opportunità che viene offerta in tema di realizzazione di interventi in materia di politiche sociali. Essere riusciti a intercettare questo importante finanziamento, e non era scontato visto il poco tempo a disposizione, è indice dell'attenzione dell'amministrazione e dell'impegno senza sosta dell'Ufficio di Piano dell'ambito di Crotone".