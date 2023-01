Calciomercato, in arrivo l'esterno D'Ursi. In uscita Tumminello, Bernardotto e Giannotti

Le prime operazioni già in corso, sondaggi, riflessioni. Perchè gennaio rappresenta da sempre l'approdo 'invernale' per le correzioni. Ed il Crotone ha alcune situazioni da ritoccare, evidenziate da una prima parte di campionato di grande livello ma con alcune imperfezioni. Che il club vuole immediatamente eliminare.

Si lavora sull'ingresso di nuove figure che apportino freschezza ed entusiasmo, compatibili evidentemente con il progetto e le idee dello staff tecnico. Allo stesso modo è già stata stilata una lista di possibili partenti, tra chi ha visto poco il campo o chi ha deluso le attese una volta gettato nella mischia. L'elenco comprenderebbe i vari Giannotti, Panico, Pannitteri, Tumminello e Bernardotto, tutti per disparate ragioni poco incisivi nel corso del girone d'andata. Le richieste non mancano, e per loro potrebbero concretizzarsi nei prossimi giorni le prime operazioni. In entrata la voce più forte è quella dell'arrivo dell'esterno Eugenio D'Ursi. Di proprietà del Napoli ma in prestito a Foggia nella prima parte di stagione, il classe 1995 potrebbe arrivare a titolo definitivo. Il Crotone è anche sulle tracce di Rocco Costantino, attaccante del Monterosi già seguito la scorsa estate. Piace Crecco, esterno sinistro in scadenza del Pescara e anche lui finito sul taccuino del club nelle scorse sessioni di mercato.