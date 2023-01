Crotone, affidata sistemazione strade in piazza Umberto e località Campione

Il Comune ha affidato lavori per 35 mila euro per la sistemazione delle strade in località Campione e in piazza Umberto. Lo ha comunicato l'assessore ai lavori pubblici, Rossella Parise. Si tratta di due appalti che seguono gli interventi già eseguiti in Via XXV Aprile e via Roma, viale Regina Margherita e via Pignataro e l'affidamento della manutenzione straordinaria, risagomatura, rifacimento della sede stradale in un’area estesa per oltre 28.000 mq. Nell’ambito della programmazione si procederà al rifacimento della pavimentazione stradale in piazza Umberto finalizzato a migliorare la sicurezza pedonale e veicolare oltre che alla vivibilità dell’area. I lavori interesseranno una superficie di mq. 2300 e l'affidamento con procedura diretta è stato assegnato all'impresa Inerti Neto Rocca di Lidonnici Giovanni per la somma di 14.336 euro. Allo stesso modo si agirà in via Ippostrato in località Campione su una strada della lunghezza di 360 ml per una larghezza di 4 m. L'appalto è stato affidato con procedura diretta all'impresa Mazzei Salvatore srl per la somma di 20.388,94 euro. “L’obiettivo della nostra programmazione è quello di intervenire a largo raggio comprendendo sia strade del centro città che delle periferie. Gli interventi si stanno succedendo per la vivibilità dei nostri quartieri oltre che per assicurare sicurezza ai residenti, agli operatori commerciali e in generale per migliorare la viabilità cittadina” ha detto l’assessore Parise