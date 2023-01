Mense scolastiche Crotone: il Comune affida servizio per sei mesi

CROTONE - Dal ritorno in classe previsto per il 9 gennaio gli alunni di Crotone potranno godere del servizio mensa. Dopo due tentativi andati a vuoto a ottobre, a quattro mesi dall'inizio dell'anno scolastico, il Comune di Crotone è riuscito ad affidare il servizio di refezione per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie.

Il servizio, da dicembre 2022 a giugno 2023, è stato assegnato, con determina dello scorso 21 dicembre, per la somma di 344.075 euro alla ditta Cosec - società cooperativa di Crotone. L’importo disponibile per la gara era di euro 338.000 sul numero presunto di 62.500 pasti annuali al costo unitario di € 5,20. La cooperativa Cosec, unica a partecipare al bando - ha presentato un'offerta al ribasso dello 0,2% sul prezzo a base d'asta di 5,20 euro a pasto

La prima gara per la refezione scolastica, bandita il 19 settembre, era stata chiusa venerdì 7 ottobre e successivamente riaperta con una riduzione dell'importo a base d'asta (da euro 4,35 a euro 4,30 escluso Iva) a seguito della mancanza di offerte pervenute sulla piattaforma telematica. Circostanza che si è ripetuta poi venerdì 17 ottobre, ad oltre due mesi dall'avvio delle lezioni in classe. Le aziende non partecipavano in quanto il costo unitario del pasto era ritenuto troppo basso. Questa volta, considerato che i mesi di erogazione del servizio da 10 sono diventati 6 la gara è andata a buon fine.