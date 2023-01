Movida nel centro storico, multe per mancato rispetto ordinanza sindacale

CROTONE - Tre locali sono stati multati dalla Polizia di Stato perché non hanno rispettato l'ordinanza del sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, sugli orari di diffusione della musica nei locali notturni. E' questo l'esito dei controlli eseguiti dalla Squadra Amministrativa e gli agenti delle volanti della Questura nel centro storico del capoluogo che, nel periodo invernale, diventa il luogo della movida cittadina. "In particolare - si legge in una nota della Questura -, i servizi hanno interessato i locali di intrattenimento, che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, ed hanno consentito di rilevare alcune violazioni del regolamento comunale, che disciplina, tra l’altro, le attività d’intrattenimento musicale con l’utilizzo di impianti elettroacustici a diffusione. E’ stato accertato che, in tre locali, le emissioni sonore sono continuate oltre l’orario consentito dall’ordinanza sindacale, per cui si è proceduto all’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste".

Nei giorni scorsi i residenti nel centro storico avevano lamentato il mancato rispetto dell'ordinanza sindacale e anche l'abbandono da parte dei clienti di rifiuti nelle strade. La Questura ha comunicato che "i controlli da parte della Polizia di Stato continueranno, al fine di verificare il puntuale rispetto di norme e regolamenti comunali nello svolgimento delle varie attività commerciali, e di tutelare, nel contempo, anche il diritto al riposo delle persone".