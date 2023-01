Voce rimpasta la giunta: nominati i tre nuovi assessori. Entra l'ingegnere Secreto

Il sindaco di Crotone Vincenzo Voce ha effettuato il rimpasto della giunta comunale, il terzo da quando si è insediato nel settembre 2020, nominando tre nuovi assessori. Si tratta di due consiglieri comunali eletti nelle fila della maggioranza che sostiene Voce: Nicola Corigliano e Giovanni Greco, quest'ultimo presidente del Consiglio comunale fino al novembre scorso, quando ha lasciato la carica su richiesta dello stesso sindaco per fare posto all'esponente dell'opposizione Mario Megna, di Forza Italia, con la promessa, appunto, che sarebbe stato nominato assessore. Il terzo ingresso in giunta è quello di Isabella Secreto, direttore dell'Ance Crotone, il collegio dei costruttori edili della provincia, già segretaria del locale Ordine degli ingegneri. I tre nuovi assessori subentrano ad altrettanti colleghi che si sono dimessi nelle scorse settimane. Si tratta di Natale Filiberto, che dirigeva le attività produttive, di Rachele Via, che aveva la delega alla Cultura e Pubblica Istruzione, e di Giovanni Pitingolo, assessore al Verde pubblico. Nel corso di una conferenza stampa indetta per questo pomeriggio il sindaco Voce presenterà i nuovi assessori e le rispettive deleghe.