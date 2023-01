Alla Croce rossa di Crotone arriva la befana dei vigili del fuoco per i bimbi ucraini (Video)

CROTONE - La Befana è arrivata 'volando' sul cortile della Croce rossa Italia e portando doni ai bambini di alcune famiglie ucraine ospiti nella città. L'iniziativa è stata possibile grazie ad alcuni vigili del fuoco liberi dal servizio che, in divisa, hanno accolto con estremo piacere l’invito della Croce Rossa per organizzare una grande consegna regali per bambini del posto e alcune famiglie ucraine.

Ancora un gesto nobile di grande solidarietà da parte dei pompieri di Crotone ma soprattutto disponibilità a far sempre il massimo per rendere felice il prossimo sia per i giovani della Croce Rossa che per i pompieri eroi dell’immaginario di tutti i bambini.