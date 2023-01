Piazza Duomo, dal 9 gennaio istituito divieto di sosta e transito: sarà permanente

CROTONE - Piazza Duomo sarà libera dalle auto per sempre. Come aveva annunciato il sindaco Vincenzo Voce in occasione della presentazione del progetto Visit Crotone, dal 9 gennaio è stato istituito in via definitiva e permanente il divieto di sosta e transito in piazza Duomo dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni.

La decisione, come spiega una nota del Comune, è stata presa a seguito della "positiva esperienza del divieto di sosta alle auto in piazza Duomo durante il periodo delle festività natalizie, il riscontro da parte della cittadinanza e la volontà dell’amministrazione di far ridiventare una vera “piazza" una delle zone più suggestive della città. Piazza Duomo durante le festività natalizie anche grazie alle iniziative promosse dal Comune è ritornata ad essere un luogo di socializzazione e condivisione E' stata vissuta realmente come “piazza".

L'ordinanza che istituisce il divieto di sosta e transito in piazza Duomo si inserisce, secondo quanto spiegano dal palazzo comunale "in una più ampia programmazione del Comune finalizzata a riqualificare il centro storico cittadino. La decisione del sindaco e della Giunta va nella direzione di dare alla città nel suo complesso, centro e periferia, un nuovo volto anche attraverso le nuove misure di intervento previste dal programma Visit Crotone e dall’accordo sottoscritto con Eni. La chiusura alle auto di piazza Duomo che sarà anche oggetto di interventi di decoro e arredo urbano rientra in questo programma.

Il divieto di transito su piazza Duomo prevede delle eccezioni per gli autoveicoli dei residenti nel centro storico e per i mezzi dei fornitori a servizio delle attività commerciali presenti nel centro storico per i quali non sussiste altra via d'accesso, per i mezzi di soccorso e per i mezzi delle forze dell’ordine