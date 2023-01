Lutto, è deceduto Rosario Villirillo, presidente della Marco Polo. Il dolore della figlia Caterina

Sabato 7 gennaio è deceduto all'età di 78 anni Rosario Villirillo, animatore dell'associazione Marco Polo di Crotone nonché papà della presidente di Libere Donne, Caterina Villirillo. E' la figlia a darne notizia ricordandone la bontà e l'impegno profuso per la sua città.

"Lascia un grande vuoto come padre e come uomo dedito al mondo del sindacato, del sociale e del volontariato" scrive la Villirillo, ha "sempre difeso i diritti dei più deboli, dei più disagiati, degli invisibili", un "uomo buono che aveva visto lontano, diventando un punto di riferimento per tanti". "Papà ha fatto tanto per la sua città, le sue azioni in favore degli ultimi parlano per lui. Una su tutte l'associazione Marco Polo di cui era il presidente".

"Un insostituibile e prezioso pezzo della mia vita se ne va e nulla sarà più come prima", aggiunge la figlia, prima dell'ultimo saluto: "Ci rincontreremo papà e riprenderemo dal punto in cui le nostre vite, purtroppo, hanno imboccato vie diverse. Ciao Rosario".

Alla presidente di Libere Donne Crotone ed alla famiglia tutta giungano le condoglianze della redazione del nostro giornale per la morte dell'amato padre del quale abbiamo avuto il piacere di ospitare per tanti anni i puntuali ed acuti interventi sulla tutela dei diritti degli immigrati e delle fasce più povere del territorio.