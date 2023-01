Associazione Baubò, nuova sede per aiutare le donne ad affrontare la gravidanza

CROTONE - Si è tenuta domenica 8 gennaio l'inaugurazione della nuova sede dell'Associazione di promozione sociale Baubó sita in Piazza Montessori 17 a Crotone. Tante famiglie hanno partecipato a questa ripartenza dell'associazione, che da anni è presente sul territorio con attività dedicate alle donne ai bambini e alle loro famiglie. Dopo la chiusura causata da pandemia e dall'alluvione che ha allagato la precedente sede, l'associazione (che esiste dal 2013) ha deciso di ripartire da un quartiere periferico. La sede è ubicata in quello che erano gli uffici del Provveditorato agli studi. Gli spazi della nuova sede permetteranno all'associazione di aumentare le proposte di attività dedicate alle socie e ai soci attraverso nuovi percorsi. Baubò, nome ispirato ad una divinità greca della fertilità, si occupa principalmente del benessere delle donne con il supporto nella fase della gravidanza e quelle successive alla nascita dei bambini. Diverse le attività proposte, ai coloro che si iscriveranno all'associazione, attraverso professionisti del settore: ci sarà un'area ostetrico-ginecologica, un'area gravidanza, un'area benessere psicologico, un'area nutrizione per mamme e bambini, un'area baby con, tra le altre cose, corsi di massaggio infantile e laboratori di lettura, un'area formazione con corsi e workshop sulla prima infanzia; prevista anche una 'area donna' dove, ad esempio si terranno lezioni di danza-terapia per per le donne in gravidanza.