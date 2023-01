Aeroporti italiani, Crotone in coda per i servizi offerti

Mancanza di WiFi, di servizi fast-track e lounge aeroportuali e nessun parcheggio coperto. Pochi voli verso poche destinazioni. Per queste carenze ParkVia - piattaforma di servizi online che permette ai clienti di prenotare un parcheggio- premia tutto lo stivale - classifica l'aeroporto di Crotone all'ultimo posto nella graduatoria di uno studio che coinvolge 33 scali italiani per i servizi offerti.

La classifica, al cui primo posto c'è l'aeroporto di Fiumicino, è redatta in base ad otto indicatori: WiFi– Se c'è il WiFi gratuito fornito in aeroporto e quanto è limitato; Fast Track, se l'aeroporto fornisce un servizio fast-track, Airport Lounge, se l'aeroporto offre una lounge, Parcheggio coperto, se c'è un parcheggio coperto a pochi passi o navetta dall'aeroporto; Punteggio delle recensioni su Google Review; Numero di voli di linea negli ultimi 30 giorni; Numero di destinazioni; Distanza in auto dal centro della città più vicina.

I dati raccolti sono aggiornati al 4 gennaio 2023. Se il risultato mostrato dalla classifica di Parkvia ribadisce la necessità di investimenti per migliorare le condizioni ed i servizi offerti nello scalo crotonese, dall'altra parte non è una bocciatura. Infatti, Crotone in fondo alla classifica è in compagnia di città che sono al vertice delle graduatorie per la qualità della vita. Insieme a Crotone in coda alla classifica ci sono gli scali di Pescara (penultimo), Perugia (terzultimo) e quelli di Cuneo e di Parma. "In fondo all'indice - si legge sul sito di Parkvia nel quale è riportato lo studio -, prevedibilmente, troviamo aeroporti che sono più piccoli, che non hanno ancora investito in strutture più elaborate, risultando di conseguenza in fondo alla lista per comfort dei passeggeri visti i criteri usati in questa indagine.D’altra parte, come già detto per Crotone, questi aeroporti a fondo lista sono un’ottima opzione per chi vive in zona e può godere della flessibilità di un aeroporto più piccolo, che, anche senza tutti i comfort standard, ti permettono di godere di altri piaceri visto che sono facili da raggiungere e veloci da navigare".