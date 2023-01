Arci provinciale, apre nuova sede: sarà la casa dei circoli

CROTONE - Una sede nuova, più ampia e funzionale quella inaugurata il 10 gennaio dall'Arci provinciale di Crotone. Si trova in via Marinella, 12 ed ospiterà anche alcuni dei circoli Arci della città. A fare gli onori di casa è stato Filippo Sestito, presidente provinciale Arci: “Abbiamo una sede più centrale per permettere cittadini di venirci a trovare, ma è anche la 'casa dei circoli' che sono ospitati qui perché costruire una rete reale come Arci è fondamentale. Costruire reti a Crotone – ha proseguito Sestito - è difficile, sono spesso reti per attività economiche”.

L'inaugurazione della nuova sede Arci Provinciale è servita anche per annunciare le linee programmatiche per il 2023 dell'associazione: “Con la nuova sede – ha ribadito Sestito – l'Arci rilancerà le sue attività. L'intenzione è di sprovincializzare l'attività culturale, rompere cappe e monopoli culturali e creare una realtà più libera nella quale la cultura ha obiettivi di produrre cambiamento reale e non per interessi economici”. Sestito ha poi ribadito la linea politica dell'Arci: “Dobbiamo Costruire vertenze necessarie per territorio a partire dall'emergenza democratica che sta vivendo la città. Lavoreremo tanto unendo forze sane che sono tante ma silenti”.

Alla conferenza hanno partecipato i responsabili dei circoli Arci che hanno trovato casa nella sede di via Marinella. Fabio Riganello, del circolo Maslow ha detto: “Negli ultimi 20 anni abbiamo assistito alla privatizzazione degli spazi pubblici e della cultura. Deve essere facilitata l'acquisizione dei saperi senza che sia sborsato un euro, bisogna creare situazioni in cui lagente può venire a fare attività culturale liberamente e questo si può fare attraverso i circoli che stanno aperti”.

Vincenzo Medici, del circolo Spalatori di Nuvole, ribadendo che “il nostro circolo ha come attività principale quella culturale” ha però annunciato una iniziativa di economia sociale: “Dando visione diversa alla offerta culturale abbiamo creato il gruppo di acquisto solidale che crea la cultura dell'etica del lavoro in collaborazione con la cooperativa 'Nelson Mandela' Gioiosa Ionica”. In pratica chi vuole può entrare nel Gas per acquistare prodotti agricoli coltivati da una cooperatuiva creata e gestita da migranti nella cittadina reggina.

Leonardo Torchia dell'Associazione il Barrio, ha sottolineato “il lavoro svolto attraverso 'Radio barrio' insieme agli altri circoli come mezzo di formazione culturale nelle scuole e nel centri di accoglienza con cui collaboriamo”. Torchia ha ricordato l'iniziativa 'Che bel fiore' in ricordo di Raffaele Drago, ed ha presentato il palinsesto 2023 di Radio Barrio, la web radio che ha i suoi studi proprio nella sede dell'Arci provinciale.

Un palinsesto che varia dal tipico intrattenimento a programmi per presentare artisti dell'avanguardia musicale, ma anche approfondimenti su tematiche sociali e di diritti civili e di cibo e cucina.