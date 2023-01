Consulta comunale per l'ambiente, Sandro Tricoli (Wwf) presidente

CROTONE - Sandro Tricoli, socio del Wwf, è stato eletto presidente della consulta per l'ambiente del Comune di Crotone. L'elezione è avvenuta nel corso della riunione svolta martedì 10 gennaio. Tricoli sarà coadiuvato da Girolamo Paretta (Circolo per l'ambiente Ibis) che sarà vicepresidente.

Alla riunione hanno partecipato il sindaco Voce, l’assessore all’Ambiente Isabella Secreto, il dirigente del settore Francesco Iorno e la dipendente comunale Daniela Corasaniti. Della Consulta così come previsto dal Decreto Sindacale dello scorso dicembre fanno parte l’Enpa, il Circolo Ibis per l’Ambiente, Italia Nostra, Verso il Cambiamento, WWF, Fareambiente, Comitato di Quartiere Tufolo – Farina, Guardia Nazionale Ambiente, Oasi Rifugio Crotone Onlus. Nel corso della riunione è stato precisato che ulteriori adesioni possono essere inoltrate al presidente della Consulta da parte di associazioni che si occupano di materie ambientali.

La Consulta per l’Ambiente si configura come organismo consultivo e propositivo in riferimento alle azioni programmatiche e progettuali del Comune in campo ambientale.Rappresenta, dunque, una importante sede di confronto e scambio di informazioni tra soggetti aventi scopi di tutela dell’ambiente e della natura, di promozione ed educazione alla sostenibilità ambientale. Svolge funzioni di consultive e di orientamento rispetto all’attività dell’amministrazione in tema di tutela ambientale al fine di ampliare e arricchire l’informazione sullo stato dell’ambiente nel territorio comunale, migliorare l’utilizzo del territorio, salvaguardare l’ambiente e le risorse naturali, promuovere uno sviluppo sostenibile, favorire il benessere della comunità.