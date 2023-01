Erbacce, rifiuti e cassonetti, in via Saffo marciapiedi inutilizzabili (video)

CROTONE - In via Saffo, una delle strade più trafficate del quartiere di Tufolo, camminare sui marciapiedi è quasi un'impresa. Da tempo i cittadini lamentano lo stato di abbandono nel quale è tenuto il verde pubblico ed il quartiere in generale. L'esempio più evidente sono proprio i marciapiedi della via che percorre quasi per intero la zona dalla sede della Croce rossa Italiana fino all'ufficio postale.

"Ho chiamato più volte il Comune e chiesto di parlare con qualche responsabile degli uffici per chiedere di venire a pulire e tagliare le erbacce che crescono sui marciapiedi: è difficile poterli percorrere per una persona normale, ancora più complicato per un disabile o per gli anziani che trasportano la spesa sui carrellini" racconta una cittadina a il Crotonese dopo l'ennesimo tentativo andato a vuoto di contattare il Municipio.

Il problema esiste da tempo nel quartiere e a parte qualche sporadico intervento di pulizia che si è limitato alla zona di fronte gli edifici scolastici, per il resto nulla è stato fatto. L'erba continua a crescere indisturbata raccogliendo rifiuti che svolazzano dai cassonetti sporchi, rotti e senza coperchio che si trovano proprio sui marciapiedi del quartiere (cassonetti che dovrebbero essere cambiati per le condizioni in cui si trovano). Per non parlare poi della pavimentazione dei marciapiedi che manca per interi tratti. L'appello ad intervenire lo lanciamo alle assessore Rossella Parise (che ha la delega alla valorizzazione dei quartieri) ed Isabella Secreto (verde pubblico): per favore inviate qualcuno a pulire il quartiere dalle erbacce e a sistemare i marciapiedi.