Al via in Calabria il primo Concorso regionale della pitta 'mpigliata

SAN GIOVANNI IN FIORE – Tutto pronto per il pitta mpigliata contest, la prima edizione in Calabria del concorso regionale della pitta mpigliata fatta in casa. Sono aperte le iscrizioni per l’evento che si terrà sabato 14 gennaio, alle ore 9:00, a San Giovanni in Fiore, presso il Centro Florens, Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione – ITS Leonardo da Vinci. Lo scopo della manifestazione è quello di promuovere, valorizzare e incentivare la cultura della pitta mpigliata all’interno dell’intero territorio Regionale. Il concorso ha come scopo quello di mettere a confronto le diverse ricette e tecniche di lavorazione della pitta mpigliata, attraverso una allegra e serena competizione che vede impegnati estimatori ed amatori di questo straordinario dolce e su cui si poggeranno le basi per avviare un disciplinare di produzione. La realizzazione della pitta mpigliata da parte di un appassionato, amante di questa leccornia, è espressione artistica che coinvolge sentimenti ed emozioni. Condividere tutto ciò - e confrontarsi nelle diverse tecniche e metodologie di preparazione del dolce - è un grande momento di confronto, di scambio culturale e di conoscenza delle diverse tradizioni. L’evento è realizzato in collaborazione con l’Associazione Cuochi Regionale, AMIRA Calabria, l’Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione – ITS Leonardo da Vinci di San Giovanni in Fiore, l’associazione delle proloco regionale e da diverse altre associazioni. Patrocinato da diversi enti tra i quali, la Regione Calabria.

Modalità di iscrizione e regolamento. E’ possibile iscriversi al concorso regionale pitta mpigliata fatta in casa e consultare il regolamento al seguente link: https://wikicultura.it/pittampigliata-contest; Canale social Accademia della pitta mpigliata