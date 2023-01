Domenica 15 gennaio cammino e meditazione lungo le sponde del fiume Neto

“Il trekking sul cammino della Magna Grecia sta coinvolgendo sempre più appassionati del turismo slow – spiega la Presidente dell’Associazione Adele Scorza - ovvero di quel turismo che apprezza le bellezze naturalistiche, paesaggistiche e culturali di un territorio, con la consapevolezza che camminare ci aiuta a praticare la Pace dentro di noi. Questa volta cammineremo lungo le sponde del fiume Neto per fare nostro il fluire flessuoso delle sue acque e riscoprire il dinamismo della vita che scorre anche dentro di noi, nelle curve della quotidianità”.

Per aderire all'iniziativa è necessario compilare il seguente form ; mentre per ulteriori informazioni è possibile contattare l’indirizzo email asdpassiconsapevoli@gmail.com oppure il numero 3490630919.

L’evento, a numero chiuso, si svolgerà nel rispetto della normativa anticovid ed al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti. La partecipazione all'evento ha un costo di € 5,00 (gratuita per i minori) e per i non associati è obbligatorio sottoscrivere tessera associativa annuale di € 10,00 (minori € 3,00).