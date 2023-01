Va in scena la prima edizione di Larp Club. Il 'gioco di ruolo' per tutte le età

Domenica 15 gennaio al Museo di Pitagora andrà in scena la prima edizione di Larp Club. Un gioco di ruolo sperimentale in voga in tutto il Nord Italia che arriva a Crotone grazie all'idea di Simone Carozzo in veste di promotore.

"E'un larp live action role play - dice Carozzo -. Un gioco di ruolo dal vivo e tutti possono improvvisare". Non c'è bisogno di trucco e parrucco quindi ma si decide insieme una storia e i personaggi in base al gruppo che si ha dinanzi a se, e via con l'improvvisazione! "Daremo largo alla fantasia, butteremo giù la maschera per indossare quella del ruolo che più ci piace".

"Al Nord Italia è un genere molto conosciuto - dice Vittoria Scida, tra le collaboratrici del consorzio di cooperative sociali Jobel che gestisce l'intera struttura museale- che per la prima volta arriva a Crotone e il nostro Museo lo ospiterà. In genere i temi trattati sono tanti: dalle suffraggette, ai fuori legge, alle streghe ma anche temi fantasy per ragazzi e bambini così come temi sociali. Chi deciderà di partecipare all'evento, totalmente gratuito, diventerà protagonista di una storia senza copione, vestirà i panni di un personaggio e metterà in scena una storia".

L'evento si svolgerà in due sessioni, una al mattino alle ore 10 e l'altra al pomeriggio alle ore 16. Per prenotare è possibile telefonare al numero 0962-27697 o contattare il Museo di Pitagora sui social.