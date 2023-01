Discarica scorie industriali: 17 consiglieri comunali chiedono seduta urgente dell'assise

Cosa ne sarà dei rifiuti pericolosi provenienti dai vecchi siti industriali e tombati nella discarica Fraina Trappeto, quella ribattezzata 'Passeggiata degli innamorati'? E soprattutto qual è la posizione del sindaco di Crotone Enzo Voce in proposito? E' quanto chiedono di discutere diciassette consiglieri comunali che in proposito hanno chiesto la convocazione urgente di una seduta della civica assise al presidente Mario Megna.

La richiesta è firmata da Andrea Devona (Pd), Enrico Pedace e Fabiola Marrelli (Consenso), Antonio Manica, Alessia Le Rose e Fabio Manica (Forza Italia), Giuseppe Fiorino (Città futura), Salvo Riga e Carmen Giancotti (gruppo misto), Marisa Luana Cavallo (Popolo e identità), Andrea Tesoriere (Forza Azzurri), Fabrizio Meo (Crotone città libera), Danilo Arcuri e Antonio Megna (Crotone città di tutti), Anna Maria Cantafora (Fratelli d'Italia) ma anche da due consigliere comunali di maggioranza: Dalila Venneri (De Magistris presidente) e Giada Vrenna, ormai ex Italia Viva.

Nella richiesta si fa riferimento al recente accordo tra Eni e Comune di Crotone lamentando il fatto che nell'intesa "non viene esplicitato il mancato trasferimento dei rifiuti pericolosi così come previsto e stabilito nella conferenza dei servizi del 24/10/2019". Accordo e trasferimento delle scorie in realtà sono due cose ben diverse ma evidentemente i consiglieri comunali intendono alludere ad un qualche baratto tra Eni e Comune di Crotone.

"Considerato che tra gli obblighi del sindaco ci sia la tutela della salute pubblica, i consiglieri comunali a questo punto, considerata soprattutto l'importanza della problematica dei rifiuti pericolosi nel panorama cittadino, chiedono di conoscere la posizione del sindaco a riguardo e le consequenziali determinazioni del consiglio comunale".