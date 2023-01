Penale dal Comune ad Akrea, Bevilacqua replica: mando tutto alla Corte dei conti

E' durata poco la luna di miele tra Comune di Crotone e nuovo management di Akrea, che ormai si sfidano apertamente a suon di ingiunzioni di pagamento. Alla decisione di piazza Resistenza di comminare una pesante sanzione alla società in house per il mancato raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti in città ha fatto eco, immediatamente, la replica del presidente di Akrea Antonio Bevilacqua che, senza mezzi termini, annuncia di voler inviare alla Procura della Corte dei conti tutti gli atti relativi ai rapporti economici e finanziari intrattenuti con il Comune.

“In qualità di legale rappresentante della società Akrea, a tutela e garanzia di tutti, - scrive Bevilacqua - ho il dovere di trasmettere alla Procura presso la Corte dei Conti la nota pervenuta ieri dall’ufficio Ambiente del Comune, nonché copia della diffida di Akrea inviata al comune di Crotone nel mese di luglio dall’ex Presidente Giglio".

Ma non è tutto. "Nel contempo, al fine di raccogliere la documentazione completa, domani chiederò l’accesso agli atti sulle coperture finanziarie delle richieste avanzate dai dirigenti comunali con le quali è stato richiesto ad Akrea di anticipare i costi relativi alle piattaforme per la Raccolta differenziata ed ingombranti”.

Galeotta è stata la missiva, avanzata lo scorso 9 gennaio al Comune, per sollecitare il pagamento di una somma di 100 mila euro relativa al recupero del rifiuto 'Terre di spazzamento'. Una somma a sua volta richiesta dalla società Salvaguardia Ambientale, proprietaria della piattaforma di smaltimento, ad Akrea che si è accollata il debito per conto del Comune di Crotone.

Per tutta risposta piazza Resistenza ha fatto scattare la sanzione per il mancato raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata da parte di Akrea, quantificandola in 670 mila euro ma dalla quale ha detratto i 100 mila euro chiesti da Akrea sicché la penale effettivamente applicata è di 570 mila euro.

Ora la richiesta di accesso agli atti annunciata da Bevilacqua prelude ad un ulteriore capitolo del contenzioso che si annuncia decisamente spinoso.