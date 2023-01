Viabilità, lunedì piazza Pitagora chiusa al traffico per la rimozione dell'albero di Natale

Il grande albero di Natale che per tutto il periodo festivo ha colorato le serata dei crotonesi ritorna in soffitta. Le operazioni di smantellamento e rimozione avranno luogo lunedì prossimo 16 gennaio. Al fine di operare in sicurezza considerate le notevoli dimensioni dell'abete, il Comune ha disposto il blocco del traffico.

Dalle ore 8 alle ore 20 (e comunque sino alla fine delle operazioni) saranno introdotti a piazza Pitagora il divieto di sosta e di transito veicolare, ciclabile e pedonale, esclusi gli autoveicoli adibiti alla rimozione dell'albero, i mezzi di soccorso e i mezzi delle forze dell’ordine.