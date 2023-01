Isole ecologiche intelligenti: il presidente di Akrea spiega come funzionano

Dal 12 gennaio sono attive le isole ecologiche intelligenti, installate nei quartieri centrali della città, quelli più popolosi. A dare il via allo “stress test” e quindi alla fase sperimentale, avviata dalla società Akrea, sono proprio i residenti di via XXV Aprile che potranno utilizzare i nuovi contenitori avvicinando al ‘sensore elettronico’ la tessera sanitaria o la carta di identità. Abbiamo intervistato Antonio Bevilacqua, il presidente di Akrea, che ha tenuto per noi una video lezione sul corretto conferimento dei rifiuti nei nuovi contenitori intelligenti.