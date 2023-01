Tauromaquias / Tauromachie, rassegna sulla corrida spagnola al Museo di Pitagora

La mostra dal titolo Tauromaquias/Tauromachie. Sguardi contemporanei su un mito mediterraneo ancestrale, a cura di Iris Martín-Peralta sarà ospite del Museo Pitagora di Crotone.

L’evento vuole auspicare una speciale attenzione ispanica verso il Sud Italia attraverso l’incontro tra cultura e sociale, con la fotografia e il cinema, con un’immersione audiovisiva in ciò che rappresenta la corrida nel XXI secolo.

Presenti tre artisti contemporanei: i fotografi Aitor Lara e Gianmaria De Luca, la regista Elettra Pierantoni, i quali ripercorrono e rivisiteranno la tauromachia spagnola, tradizione antica e millenaria del Mediterraneo.

La mostra è organizzata dall’Ambasciata di Spagna in Italia, Fondazione 'Con il Sud', Foqus (Fondazione Quartieri Spagnoli) e con la collaborazione del Consorzio Jobel, ente gestore del Museo e Giardini di Pitagora, luogo di esposizione nella tappa crotonese.

"L’unicità di quest’esposizione - si legge in una nota del consorzio Jobel - sta nella messa a fuoco, poiché si addentra negli sguardi, nelle figure e nei gesti che circondano la corrida per poter giudicare un’arte antica senza pregiudizi, senza pretendere di imitare la realtà ma che piuttosto è essa stessa realtà: morte e vita non si rappresentano, ma si succedono, senza possibilità di interrompere lo spettacolo o di tornare indietro".

L'appuntamento è per giovedì 26 gennaio alle ore 17, alla presenza dell’Ambasciata di Spagna e del presidente di 'Con il Sud', Carlo Borgomeo.