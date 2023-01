Crotone-Pescara, l'orgoglio di Lerda: "Vittoria meritata contro una squadra di grande livello"

Orgoglio e soddisfazione. Franco Lerda incassa la vittoria e fa la conta del vantaggio accumulato, consapevole di aver messo un altro tassello alla propria classifica in una notte che ha regalato un successo di valore e complicato visto il livello dell'avversaria.

"Vittoria meritata, abbiamo interpretato bene la partita - racconta - sapevo che sarebbe stata difficile ma sono contento della prova dei miei ragazzi. Me l'aspettavo così difficile, e questo rende ancora più importante la nostra vittoria. Non dimentichiamoci che avevamo di fronte una squadra di grande valore, e bisogna dar merito ai ragazzi per i risultati che stanno facendo. E' stata una partita in equilibrio nel primo tempo, condizionata anche dal vento, ma nella ripresa li abbiamo schiacciati aggredendoli alti e creando le premesse per vincere, trovando il premio del gol con Vitale".

Una vittoria pesante logicamente anche in chiave classifica, con una corsa a due sempre più blindata: "Sotto l'aspetto psicologico questa vittoria dà continuità al nostro obiettivo e al nostro sogno - commenta Lerda - ma la strada è ancora lunga. Certo 15 punti di vantaggio sul Pescara sono importanti e danno la portata del nostro cammino".