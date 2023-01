Presentato il portale welcomecrotone.com per i turisti stranieri

CROTONE - E' stato presentato il sito welcomecrotone.com realizzato dall’associazione Amici del tedesco che rappresenta un ulteriore canale per promuovere l’intero territorio crotonese. L’incontro, promosso dall’assessorato al Turismo, si è svolta presso la Sala Margherita. Relatori dell’iniziativa, oltre agli organizzatori l’assessore Maria Bruni e il presidente dell’Associazione Loris Rossetto erano collegati Werner Reumke - presidente Associazione Culturale Martin - Luther Vjertel Verein di Hamm e Nicoletta De Rossi - presidente Comitees (Italiani all'Estero) di Norimberga.

Il sito è in 5 lingue: (italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo) e permette di conoscere la storia di Crotone, di avere informazioni su come arrivare a Crotone e sulle escursioni, sui ristoranti e sugli alberghi. Non manca una sezione dedicata a fotografie e video.

"La ricchezza del nostro territorio - ha dichiarato Maria Bruni - rappresenta un elemento di notevole interesse per le peculiarità storiche, culturali ed enogastronomiche ma deve anche offrire opportunità di crescita economica per i nostri imprenditori ed commercianti". Loris Rossetto, nell’illustrare il sito, ha affermato che è stato realizzato per offrire una guida multilingue ai turisti stranieri in visita nella nostra provincia che, negli anni, è in forte incremento. La città, infatti, grazie anche all’azione dell’associazione Amici del Tedesco, è da tempo meta di visite da parte di turisti provenienti dalla Germania ed anche da parte di studenti tedeschi che partecipano ad interscambi culturali.

I relatori in collegamento hanno evidenziato cosa si aspettano i turisti tedeschi che decidono di venire a Crotone: servizi accessibili, potenziamento dei trasporti, attenzione per la sostenibilità ambientale, aree Wi-Fi