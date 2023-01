Acqua potabile, lavori sulla rete del Consorzio, il Comune: la situazione è in via di normalizzazione in tutta la città

A breve la situazione si normalizzerà in tutta la città. Lo ha comunicato il portavoce del sindaco, Francesco Vignis, rispondendo sui social ai giornalisti che chiedevano aggiornamenti sui lavori di manutenzione alla condotta idrica che da ieri sera sono all'origine dei disservizi nell'erogazione dell'acqua potabile.

I serbatoi si stanno riempiendo regolarmente, aggiunge il portavoce, diciamo che non ci dovrebbero essere più problemi, tranne qualche inconveniente nelle zone più alte dove l'acqua impiega chiaramente di più ad arrivare. Credo, ha garantito Vignis dopo aver assunto informazioni alla fonte, che tra non molto la situazione si stabilizzerà in tutti i quartieri.

La portata dell'acqua è stata diminuita ieri sera da Sorical a seguito dei lavori di manutenzione su una condotta del Consorzio di bonifica. Congesi ha fatto di tutto per limitare i disagi ai cittadini.