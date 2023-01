Auto si schianta sulla 'barca' di piazza Caputi. Un ferito e danni al monumento

CROTONE - Un'auto intorno alla mezzanotte del 19 gennaio si è schiantata sulla rotatoria di piazza Caputi, quella della 'nave spezzata', danneggiando gravemente il monumento. Sul posto è intervenuta una pattuglia della squadra volante della Questura che ha denunciato la persona alla guida dell'Audi A4 station wagon, un crotonese di 49 anni, per guida in stato di alterazione psicofisica causato dall'utilizzo di sostanze stupefacenti. L'uomo, infatti, sottoposto a controllo presso l'ospedale è risultato positivo alla cocaina. La Polizia ha ritirato la patente all'autista protagonista dell'incidente.

Secondo la ricostruzione l'auto viaggiava a velocità sostenuta procedendo verso lo stadio; l'autista non è riuscito a percorrere la rotatoria finendovi sopra e schiantandosi sulla 'Barca spezzata'. La persona alla guida dell'auto è risultata ferita, ma non in modo grave.

Intanto il Comandante della Polizia Locale di Crotone, Francesco Iorno sta valutando insieme al Comune di Crotone "di fare richiesta di risarcimento danni all'assicurazione perché sono stati riscontrati numerosi danni all'opera, alla pavimentazione in marmo e all'aiuola. Il monumento - dice - sarà certamente difficile da riparare". La piazza è stata interamente transennata.