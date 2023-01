Calcio, fumogeni durante la gara Potenza-Crotone: daspo di uno e due anni per due tifosi jonici

Provvedimenti con divieti di accesso in locali pubblici oppure a manifestazioni sportive e ammonimenti per atti persecutori sono stati firmati dal questore di Potenza, Antonino Pietro Romeo, per ragioni di ordine pubblico e sicurezza. Tra i destinatari anche due tifosi crotonesi responsabili di comportamenti vietati durante la partita di calcio del 24 settembre scorso tra Potenza e Crotone, valida per il girone C del campionato nazionale di serie C. Nello specifico, i due sono accusati di avere acceso e lanciato fumogeni. Per questo motivo sono stati sanzionati con due daspo rispettivamente di uno e due anni. Le indagini sono state condotte dalla Digos del capoluogo di regione lucano.