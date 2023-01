Calciomercato, ufficiale il ritorno a Crotone del difensore Gigliotti

Gigliotti e il Crotone di nuovo insieme. L'affare è stato ufficializzato nel primo pomeriggio, formalizzando un accordo che era già in piedi da tempo, Il difensore francese torna dunque a vestire il rossoblù e sarà un 'arma importante a disposizione di Lerda.

Nato a Istres (Francia) il 9 novembre 1989, per il difensore mancino si tratta di un ritorno nella città pitagorica dopo le esperienze con Chievo Verona e Bari: esperto, dotato di buona tecnica e molto abile nel gioco aereo, Gigliotti è stato tra i protagonisti della promozione 2019-20 in massima serie degli squali ed è alla ricerca di nuove motivazioni dopo l'esperienza di Bari, dove era ormai ai margini del progetto dopo la promozione in serie B della scorsa stagione.

Gigliotti, che indosserà la maglia numero 18, ha sottoscritto un contratto con i pitagorici fino al 30 giugno 2024.