Vigili del fuoco salvano cane caduto in un dirupo a Le Castella

I vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone si confermano sempre più amici degli animali facendo registrare l'ennesimo intervento di soccorso per salvare un cane. E' accaduto nella mattina del 20 gennaio quando, alle ore alle ore 11:15 una chiamata alla sala operativa dei vigili del fuoco di Crotone segnalava un cane scivolato in un dirupo in località Le Castella.