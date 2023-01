Sindacato, Caterina Vaiti eletta segretaria generale della Flai-Cgil Calabria

È Caterina Vaiti la nuova segretaria generale della Flai-Cgil Calabria. Eletta

all'unanimità durante i lavori dell’ottavo congresso svoltosi a Cittanova,

Vaiti, che segue a Bruno Costa, proviene dalla segreteria generale calabrese del sindacato, nella quale è entrata nel 2019 mantenendo il ruolo di responsabile Organizzazione della Flai, la federazione dei lavoratori e produttori agroalimentari e ambientali. La sua candidatura è stata avanzata dal segretario generale nazionale Giovanni Mininni.

“Serve un sindacato che rimetta al centro la battaglia per aumentare il salario contrattuale contro l’inflazione, una legge sul salario minimo per consentire ai lavoratori una vita dignitosa, tenendo conto del costo della vita" sono state le prime parole della neo segretaria. "E’ necessario - ha aggiunto - un grande passo per realizzare la piena occupazione, la lotta alla precarizzazione, un nuovo Stato sociale pubblico e universalistico”.