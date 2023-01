Pallamano, il campionato torna a marzo. Ma ora entra in scena la 'B Cup'

Appuntamento a marzo. Sì, perchè il campionato di Serie B di Pallamano tornerà tra due mesi per avviare il girone di ritorno. Ma non sarà una pausa vera e propria, perchè in questa fase si giocherà la nuova ‘B Cup’, il torneo federale organizzato tra le squadre del Campionato per aggiudicarsi la Coppa d’Area 8.

La Coppa “B CUP” è un torneo composto dalle 7 squadre partecipanti al Campionato di Serie B/M 2022-23 Area 8.

È suddiviso in due Gironi (A e B) in cui le squadre si affronteranno con gare di sola andata. I gironi sono formati in funzione della posizione in classifica ottenuta alla fine del girone di andata del campionato di Serie B/M. Al termine dei confronti, le prime due squadre classificate nei rispettivi gironi avranno accesso alle semifinali.

Le semifinali si giocano a gara unica, in casa della società rispettivamente meglio posizionata nella classifica di andata di serie B.

La finale verrà disputata in più gare (gara 1, gara 2, ev. gara 3) e si terrà sempre in considerazione il posizionamento B/M: si gioca gara 1 in casa della peggio classificata, gara 2 ed eventuale gara 3 in casa della meglio classificata.

Nello specifico la Pallamano Crotone è stata inserita nel raggruppamento B che include Pallamano Fasano, Fidelis Andria e Joker Putignano.

La squadra di Cusato debutterà sabato 22 gennaio contro il Fasano, con la sfida in programma alle 11,30. Secondo appuntamento del girone che vedrà i crotonesi sul parquet domenica 29 gennaio alle 12,30 contro la Fidelis Andria. Terza e ultima gara del raggruppamento quella in programma il 4 febbraio alle 18,30 contro il Joker Putignano.