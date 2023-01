Pallanuoto, la Rari Nantes Auditore cerca il riscatto nella trasferta contro l'Unime

La cocente sconfitta casalinga subita per mano della Rari Nantes Arechi Salerno ha scosso nel profondo i ragazzi del presidente Vincenzo Arcuri, i quali sin dalla sera di sabato attraverso l’analisi delle statistiche della partita e nei giorni successivi attraverso le riprese video del match, hanno compreso su cosa lavorare, per raggiungere il livello atletico, tecnico e tattico auspicato.

Le parole di Pasquale Palermo (portiere, nella foto), vanno in questa direzione: “Sicuramente c’è molto rammarico per la partita di sabato, giocata contro una diretta concorrente alla vittoria del campionato. Non siamo riusciti ad imporre il nostro gioco fin dall’inizio, soprattutto per quanto riguarda il pressing, e questo ha inevitabilmente inciso sul risultato finale. Dobbiamo essere più incisivi sotto porta soprattutto perché abbiamo le capacità balistiche per poter fare male. Ora ci lasciamo alle spalle questa sconfitta e ripartiamo più carichi che mai”.