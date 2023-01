Maltempo, neve sulla Sila, soccorsi dieci escursionisti e un cane a Botte Donato

Disavventura a lieto fine per un gruppo di escursionisti bloccati dalla neve sulla strada che da Lorica porta alle vette più alte della Sila. Il gruppo, dieci ragazzi più un cane, si è incautamente avventurato nella serata di ieri a bordo di tre autovetture nell'area di monte Botte Donato, nel comune di Casali del Manco, in provincia di Cosenza. Sorpresi da una intensa nevicata, i malcapitati sono rimasti bloccati per diverse ore prima di essere raggiunti e portati al sicuro dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Cosenza, mentre le autovetture della comitiva sono rimaste sul posto semi affondate in oltre sessanta centimetri di neve per essere recuperate quando le condizioni meteo lo consentiranno.

Analoga vicenda è accaduta ad un altro gruppo di otto persone avventuratesi nella zona dei Piani di Novacco, a 1.315 metri altezza nell'area del Pollino, nel territorio del comune di Saracena. Anche in questo caso provvidenziale si è rivelato l'intervento dei vigili del fuoco.

Intanto sui principali rilievi calabresi continua a nevicare, le temperature in alcune località montane sono scese anche al di sotto dello zero. Dal Pollino alla Sila si registrano intense precipitazioni nevose che non hanno risparmiato anche i comuni della zona pedemontana fino a 700/800 metri di altezza. La neve caduta nelle principali località montane fa bene sperare gli amanti degli sport invernali e gli operatori turistici di Camigliatello, Lorica e villaggio Palumbo in vista dell'apertura degli impianti dopo un mese di dicembre piuttosto asciutto e avaro di precipitazioni.

Vento forte e mare molto mosso invece sulle coste del Tirreno, in particolare nella zona del cosentino, dove alcuni sindaci, alla luce delle allerte lanciate nelle scorse ore, hanno deciso di chiudere il lungomare. I provvedimenti sono stati adottati a Paola e Fuscaldo. Anche a Diamante si è provveduto a limitare il transito in alcune zone della cittadina. Agitato parte del bacino ionico, nel crotonese. Sul resto della regione, soprattutto nella parte centrosettentrionale, piove dalla notte ma non sono mancate delle schiarite.