Cambia l'orario d'inizio di Crotone-Potenza: si giocherà domenica 29 gennaio alle 14,30

Cambia l'orario della partita tra Crotone e Potenza in programma domenica 29 allo Scida. Originariamente prevista alle ore 17,30, è stata anticipata alle 14,30. Lo ha comunicato la Lega in una nota ufficiale: "La Lega - si legge - a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, a parziale modifica di cui al Com. Uff. n.119/DIV del 16.12.2022, ha disposto per la sottonotata gara la seguente variazione:Crotone-Potenza domenica 29 gennaio alle ore 14.30".