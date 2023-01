Verso Monterosi-Crotone, la fiducia di Lerda: "La squadra sta bene sia a livello fisico che mentale"

"La squadra sta bene sia a livello fisico che mentale. Ragion per cui siamo pronti per questa nuova tappa del nostro campionato". Franco Lerda custodisce fiducia e serenità, del resto i risultati sono dalla sua parte, e dopo la notte vincente contro il Pescara cerca un nuovo acuto da esportazione per continuare la rincorsa al primo posto. Avversaria il Monterosi, compagine insidiosa e che l'allenatore valuta di ottimo livello: "E' una squadra di qualità ed esperienza, che va affrontata con grande attenzione. All'andata ci concessero pochi spazi rimanendo rintanati, e credo che sarà così anche stavolta. Dovremo essere bravi a crearci le condizioni con pazienza. Conosciamo bene il terreno di gioco di Viterbo avendoci giocato a novembre. Speriamo che ci siano le giuste condizioni ".

Mogos unico indisponibile per noie fisiche, mentre sconterà un turno di stop Golemic. Torna invece della squalifica Petriccione, con la curiosità anche di scoprire il livello raggiunto dai rinforzi invernali. "I nuovi si sono inseriti bene - commenta -, sono stati accolti dal gruppo e stanno mettendosi al pari dei compagni a livello di condizione. Naturalmente ci vorrà più pazienza ma il livello raggiunto è già discreto. Ci mancherà Golemic e questa è un'assenza pesante dal punto di vista tecnico e caratteriale. anche se abbiamo gli uomini per sostituirlo. Il ritorno di Petriccione rappresenta una soluzione importante per il nostro centrocampo. Gli altri stanno tutti bene e sono pronti per questa partita che abbiamo preparato nel migliore dei modi".