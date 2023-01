Giornata della donazione di sangue alla parrocchia San Paolo, raccolte 28 sacche

Sono state 28 le sacche di sangue raccolte domenica 22 gennaio durante la giornata della donazione organizzata dall'Avis comunale di Crotone presso la parrocchia San Paolo. Nel corso della mattina ci sono state anche due prime donazioni. Alla raccolta hanno partecipato il presidente di AVIS regionale, Franco Rizzuti, il presidente Avis Comunale di Crotone, Ermelinda Gaetano, i membri del consiglio di Avis Comunale di Crotone, il dipendente amministrativo Giulio Ciambrone e il giovane del servizio civile Marco Leonardo. Inoltre, sono stati presenti anche 38 ragazzi del liceo scientifico Filolao di Crotone aderenti al progetto PCTO (ex alternanza scuola lavoro) stipulato tra il liceo scientifico e l'Avis comunale di Crotone.

I ragazzi, accompagnati dalla docente Rita Nocera, hanno potuto assistere alle operazioni di raccolta, inoltre, hanno interloquito con il medico e un infermiere per la parte sanitaria e con l’assistente amministrativo ed il volontario del servizio civile per la gestione del donatore, mentre per l’aspetto associativo è intervenuto il presidente regionale Avis. Un ragazzo del liceo che ha assistito alle operazioni di raccolta che si trovava nelle condizioni di poter donare, ha deciso anche lui di effettuare la donazione. Il presidente della sezione comunale tiene a ringraziare tutti i donatori che hanno preso parte alla giornata della donazione e coloro che hanno collaborato alle operazioni di raccolta e tutta l’equipe medica. "Continuiamo a lavorare insieme... uniti possiamo fare tanto" ha detto la presidente Gaetano.