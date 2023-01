Calabria, lunedì prenderanno servizio i primi sedici medici cubani reclutati dalla Regione

L’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Calabrese, ha dato il benvenuto ai sedici medici cubani che presteranno servizio all’ospedale di Locri, portando i saluti del presidente della Regione, Roberto Occhiuto, e della Cittadella, e ringraziandoli per aver accettato di lavorare a supporto della sanità calabrese. Ad accoglierli l’amministrazione comunale di Locri guidata dal sindaco Giuseppe Fontana.

"La medicina cubana è di eccellenza ed è riconosciuta in tutto il mondo. La Regione ha utilizzato le opportunità offerte da un accordo di cooperazione tra il Governo cubano e la Commissione europea” ha aggiunto Calabrese. “Questo intervento non è risolutivo, non vuole penalizzare o sottovalutare i nostri professionisti, ma è la fase di una nuova sanità, un nuovo inizio". "La priorità" ha assicurato l'assessore resta "quella di espletare le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione stabile di medici e personale sanitario".

I medici cubani inizieranno a lavorare lunedì prossimo e saranno ospitati all’ostello della Gioventù, gestito dal consorzio Goel.