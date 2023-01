Canale 19, la giunta comunale approva il progetto definitivo

CROTONE - La giunta comunale ha approvato, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Rossella Parise, il progetto della messa in sicurezza del “canale 19”. Si tratta di un intervento atteso dai residenti del quartiere Margherita in quanto la presenza di quel canale senza manutenzione aveva causato il sequestro di una serie di abitazioni che si trovavano sul corso d'acqua.

La giunta ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo, predisposto dal settore Opere Pubbliche, che prevede un investimento di 157.000 euro finalizzato alla messa in sicurezza del canale che, in occasione di situazioni meteo avverse, rappresenta forte motivo di preoccupazione per i residenti. Nello specifico gli interventi prevedono la pulizia generale del canale che interesserà anche il reticolo minore in sinistra idraulica del canale stesso che scorre parallelamente a via dei Mughetti, la demolizione di attraversamento privato nel tratto di monte, la demolizione e rifacimento dell’attraversamento di via dei Mughetti sul canale 19, la demolizione e rifacimento dell’attraversamento di via dei Gelsomini sul canale.

“Questo è il primo degli interventi che abbiamo programmato in tutta la zona di Margherita finalizzati alla messa in sicurezza dell’area - dichiara l’assessore Parise -. Quartiere che abbiamo dettagliatamente attenzionato, eseguendo rilevi topografici e sopralluoghi in sito allo scopo di ricostruire tutte le sezioni idrauliche e individuare le principali criticità. Per quanto attiene il canale 19 sono stati individuati gli interventi da realizzati anche sui reticoli minori al fine di procedere alla messa in sicurezza dello stesso. Ringrazio gli uffici per l’attenzione con la quale stanno eseguendo la programmazione. Dialoghiamo costantemente anche con il Comitato di Quartiere nell’interesse specifico della sicurezza e della valorizzazione del quartiere stesso”.