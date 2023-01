Melissa, piattaforma web ed app per le imprese locali: nasce l'Amazon di quartiere

MELISSA Il comune crotonese diventa il primo esperimento per la condivisione della piattaforma di comunità ‘Tally for You. Eccellenze Melissesi’. È questo il nome che gli amministratori di Melissa hanno deciso di utilizzare per creare un importante e innovativo progetto di comunità. Si tratta di due piattaforme sul web per lo sviluppo delle attività produttive Melissesi.

La prima è un portale web per il supporto e l’aggiornamento delle linee di finanziamento per le imprese. Un luogo digitale per imprenditori e artigiani dove poter reperire informazioni per realizzare i propri progetti. Il secondo, fulcro centrale di progetto, è la realizzazione di una web-app che racchiude le eccellenze del territorio. ‘Tally for You Eccellenze Melissesi’, attraverso un link o un semplice QR code, darà la possibilità alle aziende associate di ritrovarsi su un portale unico e condiviso dove gli utenti potranno acquistare o ordinare prodotti attraverso un semplice messaggio whatsapp. Il progetto, definito dagli sviluppatori (le società Emira Digital e Slum Design) un Amazon di quartiere mira a creare circuiti di promozione e digitalizzazione comuni ai piccoli operatori con lo scopo di raccontare e promuovere il territorio attraverso le sue eccellenze in un’ottica in cui solo il gruppo, inteso come comunità, sia il primo promotore di se stesso. Non più una narrazione calata dall’alto, ma il bello che i melissesi vivono giornalmente.