Eni Plenitude e Nicolazzi la collaborazione continua

Lo storico marchio legato all'oro di Calabria, l'azienda Nicolazzi ed uno dei brand italiani più conosciuti al mondo, Eni Plenitude, ancora insieme per parlare di energie alternative e prodotti alimentari biologici come l'olio prodotto dalle aziende Nicolazzi che da cinque generazioni produce olio extravergine con macinatura a freddo. Una vera e propria eccellenza. E proprio per cementare questa collaborazione che Eni Plenitude ha inserito il marchio Nicolazzi tra i premi di quella che è stata la sua iniziativa natalizia.