Salva casa da pignoramento grazie a legge sul sovraindebitamento

CROTONE - Ha salvato la casa dal pignoramento grazie alle norme previste dalla legge sul sovraindebitamento. E' quanto accaduto ad una donna di Crotone nei confronti della quale il Tribunale di Crotone ha sospeso la procedura immobiliare in corso di una casa di famiglia, provocato dallo status di sovraindebitamento per una somma superiore a ottocento mila euro. A causa della crisi economica, la donna non era riuscita a porre rimedio alla sovraesposizione debitoria fino a che la banca procedente ha avviato il pignoramento della casa famigliare. La donna si è affidata all’associazione Avvocatideiconsumatori di Crotone, e per il tramite dell’avvocato Paola Bellomo ha ritenuto legittimo ricorrere al Piano di Ristrutturazione dei debiti. L’Avv. Bellomo insieme all’Organo di composizione delle crisi per sovraindebitamento presso l’Ordine dei Commercialisti di Crotone (con i gestori Dott.ri Rosario Misuraca e Iembo Maria Giuseppina) hanno presentato al Tribunale di Crotone una proposta che permettesse alla consumatrice di porre un limite alla situazione debitoria proponendo un pagamento di circa il 10% del debito complessivo. Il Tribunale di Crotone, ha ritenuto dimostrato lo stato di sovraindebitamento, ed ha aperto la procedura, permettendole così di salvare la casa di famiglia e di mettere un freno al debito.

“La legge sul sovraindebitamento inserita nel codice della crisi – dice l'avvocato Bellomo rappresentante di Avvocatideiconsumatori di Crotone -, permette al consumatore sovra indebitato di non perdere la propria dignità. Le recenti modifiche apportate dal legislatore, vanno nella direzione già da tempo segnata dal legislatore europeo, ovvero quello di tutelare il diritto all’abitazione”.