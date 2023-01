Pallavolo femminile serie B, bilancio positivo per la Poseidon Crotone al giro di boa

Al giro di boa come sempre si tracciano i i bilanci provvisori e per la Poseidon Crotone non può che essere positivo ad iniziare dal campionato di serie VìB dove dopo 13 partite la Poseidon si ritrova al 2° posto in classifica a soli 3 punti dalla vetta e con tutto un girone di ritorno da giocare dove cercherà di coprire tutto il margine di miglioramento che la squadra possiede ed ancora di più dopo il nuovo ingresso nello scacchiere nel reparto centrali di Isa Kus, una conoscenza della società considerando i trascorsi molto positivi negli anni passati che cercherà di alzare il tasso tecnico della squadra per renderla ancora più competitiva verso il grande traguardo che si chiama promozione in B1.

Dopo 13 gare non ci si può nascondere, la squadra costruita ad inizio anno è cresciuta giorno dopo giorno e inanellando ben 11 vittorie e solo 2 sconfitte sui campi della capolista Zafferana 3/2 e a Caltanissetta per cui dalla prossima trasferta di Erice inizierà un nuovo percorso per le sirene di mister Asteriti.

Intanto in casa pitagorica sempre mister Asteriti in qualità di direttore tecnico fa una analisi del movimento pallavolistico, dando qualche numero impressionante ma che fa capire della realtà: 114 partite ufficiali calendarizzati fino a questo momento quando ancora all’appello mancano i calendari under 13 maschili e femminili e tutte le secondi fasi di tutti i campionanti che vuol dire arrivare oltre le 150 partite ufficiali che sanno di record non solo regionale.

Un movimento femminile che gode di ottima salute con centinaia di praticanti e sopratutto decine di squadre che giocano campionati agonistici, dove spicca la 1 divisione femminile e tutti gli under da 14,16,18 tutti nelle zone alte di classifica e pronte per le fine della regalar season e i playoff che valgono il titolo territoriale e l’accesso alle finali regionali.

Lo stesso per il movimento maschile con la squadra di 1 divisione addirittura al 2 posto con al seguito tutti gli under 15,17,19 alle loro prime esperienze ma che si difendono bene contro corazzate ben più esperte.