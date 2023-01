Mesoraca, incendiata l'auto di un avvocato: le telecamere hanno ripreso il colpevole

MESORACA - I carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro stanno indagando per individuare una persona che, nelle prime ore del mattino del 27 gennaio, ha incendiato l'auto di proprietà dell'avvocato Domenico Lioi. Il mezzo, una Bmw, era parcheggiata all'esterno di un'autofficina, nei pressi del campo sportivo di Mesoraca, dove il professionista l'aveva portata per una riparazione. Poco dopo le 2 del mattino l'auto è andata a fuoco. I vigili del fuoco, che sono intervenuti per spegnere le fiamme, hanno rinvenuto nei pressi della vettura un contenitore con all'interno del liquidi infiammabile. I carabinieri, invece, attraverso le immagini di una telecamere di videosorveglianza della zona hanno visto la sagoma di una persona incappucciata che rompeva il lunotto della Bmw e, dopo avervi versato il liquido infiammabile, appiccava il fuoco. Le immagini non consentono però di poter riconoscere con certezza il colpevole e per questo i carabinieri stanno svolgendo un'intensa attività verificando tutte le telecamere della zona.

L'avvocato Lioi, noto civilista del foro di Crotone, si dice sconvolto: "Io non faccio politica - dice - e svolgo solo la professione di avvocato civilista per cui ritengo che questo gesto sia stato compiuto da qualche controparte perché ci sono state delle posizioni che hanno infastidito qualcuno. Naturalmente è una mia supposizione. La verità è che sono devastato da quanto accaduto perché non so con chi ho a che fare e c'è il timore che simili gesti possano ripetersi".

L'Ordine degli avvocati di Crotone e l'Associazione toghe alto marchesato di cui Lioi è uno dei fondatori, hanno espresso solidarietà al collega auspicando che "il colpevole sia prontamente individuato e perseguito dalla giustizia".