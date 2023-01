Viabilità, modifiche al traffico sul Corso per l'esposizione dell'auto di scorta di Falcone davanti al Tribunale

In occasione dell’esposizione della teca con il relitto della “Quarto Savona 15”, una delle due autovetture di scorta al giudice Giovanni Falcone il giorno della strage di Capaci, nel piazzale del palazzo di giustizia, il Comune ha adottato una serie di modifiche temporanee alla viabilità. L'evento è in programma lunedì 30 gennaio nell'ambito dell'iniziativa 'La memoria e l’impegno' organizzato dall'associazione 'E' solidarietà'.

L'ufficio viabilità ha disposto il divieto di sosta e di fermata su via Vittorio Veneto nel tratto compreso tra via dei Mille e corso Mazzini dalle 5 del 30 gennaio alle 12 del giorno successivo, ed il divieto di transito sullo stesso tratto dalle 8.30 alle 13.00 dei giorni 30 e 31 gennaio. I divieti non valgono per i mezzi delle forze dell’ordine e per i mezzi di soccorso.