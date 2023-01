Museo di Pitagora, inaugurata la mostra sulla tauromachia, spazio alla prima torera italiana

Tauromaquias/Tauromachie organizzata dall’Ambasciata di Spagna in Italia e la Fondazione con il Sud, in collaborazione con il consorzio Jobel.

Per tre mesi saranno esposti gli scatti in bianco e nero del fotografo spagnolo Aitor Lara dedicati a ‘La Maestranza’, la Plaza de Toros di Siviglia, e quelli a colori di Gianmaria De Luca che immortalano Eva Florentia Bianchini, la prima torera italiana. Uno sguardo contemporaneo su un mito mediterraneo ancestrale amato e odiato e su una figura femminile che dall’Italia ha inseguito il suo sogno fino in Spagna.

La mostra è stata inaugurata con il tradizionale taglio del nastro da parte dello stesso Gianmaria De Luca. Presente per la Fondazione per il Sud, il presidente designato Stefano Consiglio.