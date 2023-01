Verso Crotone-Potenza, Lerda: "Il campionato è ancora aperto, non molliamo"

La voglia di non mollare, il desiderio di recuperare terreno e rimanere in corsa. Perchè al netto degli 8 punti da recuperare, sul tavolo ne restano 45 per portare a compimento una missione che resta complessa, soprattutto per la forza della rivale, che proprio nell'ultimo turno ha allungato il passo. La cosa ha evidentemente infastidito Franco Lerda, che però ha immediatamente accantonato la parentesi col Monterosi dirottando le attenzioni in ottica Potenza, una tappa che può offrire lo spunto per un immediato rilancio. "Quindici partite a disposizione con 45 punti sono tante, una eternità. E noi non molliamo di un centimetro, anche perchè storicamente il girone di ritorno è più difficile, subentrano tante sfaccettature a cominciare dal mercato che in alcuni casi stravolge squadre ed equilibri. Per cui siamo ancora dentro al campionato e daremo tutto fino alla fine.

Il tecnico rivendica i risultati, a giusta ragione, ma è consapevole che serve un ulteriore step per tenere il passo della prima della classe: "Dobbiamo migliorare soltanto qualche tassello per fare un ulteriore passo ed arrivare al top. Ma intanto bisogna fare un plauso ai ragazzi per quello che stiamo facendo, ma anche alla società. Si è creata un'alchimia sensazionale, e occorre soltanto coltivarla e andare avanti serenamente. Dobbiamo pensare soltanto a noi stessi, se poi la squadra che ci precede continua a questi livelli c'è da poco da fare. Ma sappiamo anche come funziona lo sport, perchè le partite te le devi sempre sudare, anche quelle apparentemente più semplici. E questo è un campionato particolarmente insidioso e ostico. Ma lotteremo fino all'ultimo per provare ed entrare dalla porta principale, ma in caso contrario ci faremo trovare pronti per il tentativo alternativo".

Siamo lì a lottare fino alla fine.